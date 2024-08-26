Семилетний ребенок пострадал в ДТП с двумя «Ладами» в Кировском районе Ленобласти

Было установлено, что 39-летний водитель за рулем «ВАЗ-21041», двигаясь от поселка Мга в сторону Кировска, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21043» под управлением 85-летнего водителя.