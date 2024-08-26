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Внушительный затор из-за фуры собрался на трассе М-4 в Ростовской области

На М-4 в Ростовской области опрокинулась фура, затор сейчас составляет около 14 км.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе Ростовской области перевернулась фура. Сейчас из-за этой аварии собрался внушительный затор, сообщают очевидцы в соцсетях.

Известно также, что по ходу движения транспорта в обе стороны произошло еще несколько столкновений автомобилей.

Сейчас пробка от села Алексеево-Лозовское до хутора Ястребиновского составляет более 11 км. Также машины стоят во встречном направлении в районе хутора Ястребиновского на участке примерно в 3 км. Таким образом, общая протяженность затора составляет 14 км.

Напомним, также сложности с проездом из-за трех ДТП этим утром сохранялись на трассе между Батайском и Ростовом-на-Дону.