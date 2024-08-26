Внушительный затор из-за фуры собрался на трассе М-4 в Ростовской области

Сейчас пробка от села Алексеево-Лозовское до хутора Ястребиновского составляет более 11 км. Также машины стоят во встречном направлении в районе хутора Ястребиновского на участке примерно в 3 км. Таким образом, общая протяженность затора составляет 14 км.