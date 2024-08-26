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Что известно о пожаре на Омском НПЗ

На Омском нефтеперерабатывающем заводе 26 августа произошел пожар. Пострадали два человека.

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.

Обстоятельства пожара

Автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования.

В 14:45 (11:45 мск) подразделения МЧС выехали на пожар по улице Губкина в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

Предварительная площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Сейчас идет локализация.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ситуация на НПЗ находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.

Предприятие работает в штатном режиме.

Пострадавшие

В результате происшествия, по последним данным, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия.

Им оказали помощь на месте.

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