Что известно о пожаре на Омском НПЗ

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.
Обстоятельства пожара
Автоматическая система безопасности завода зафиксировала возгорание технологического оборудования.
В 14:45 (11:45 мск) подразделения МЧС выехали на пожар по улице Губкина в количестве 7 единиц техники и 27 человек личного состава.
Предварительная площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Сейчас идет локализация.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что ситуация на НПЗ находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.
Предприятие работает в штатном режиме.
Пострадавшие
В результате происшествия, по последним данным, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе предприятия.
Им оказали помощь на месте.