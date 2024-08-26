На Омском нефтезаводе произошел мощный взрыв: есть пострадавшие

«Возгорание технологического оборудования произошло на Омском НПЗ, оно под контролем, завод работает штатно», — рассказали представители НПЗ.
По данным телеграм-канала 112, в результате пожара пострадали два человека, они являются сотрудниками завода. При этом официальной информации о пострадавших пока нет. Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в соцсети, что данные уточняются.
«В связи с инцидентом на Нефтезаводе сообщают, что ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар», — сказал он.
Напомним, в Омске взорвалась машина скорой помощи.