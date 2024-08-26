В Приморье выявили превышения трития в воде после сбросов с японской АЭС

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг — РИА Новости. Учёные в Приморье выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды, отобранных в дальневосточных морях в рамках экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС «Фукусима-1», сообщает Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН.
В июне-июле состоялась научно-исследовательская экспедиция судна «Академик Опарин», целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС «Фукусима-1». Учёные взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях.
«Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции НИС “Академик Опарин”, показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Продолжит изучение последствий слива загрязненных вод с АЭС «Фукусима-1» новая научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на научно-исследовательском судне «Профессор Гагаринский», которая стартовала из Владивостока 24 августа, отмечают в институте.
«Экспедиция не только отберет пробы воды, морской биоты и донных отложений, но и проведет исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, изучит перенос океанских вод через пролив Курильской гряды, получит новые данные о процессах газообмена, биогеохимических характеристиках вод и их межгодовой изменчивости в связи с глобальным потеплением и возрастающей антропогенной нагрузкой», — уточнили в институте.
Оператор АЭС «Фукусима-1» компании ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.