«Всю ночь шли боестолкновения, все нормально. Противника потихоньку уничтожаем, работа делается подразделениями методично по уничтожению», — поделился подробностями он.
По словам соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, линия обороны не изменилась.
Утром 6 августа формирования вооруженных сил Украины предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района, который входит в состав Курской области. Как докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские военные остановили дальнейшее продвижение украинских войск. Он также заявил, что операция должна закончиться разгромом врага и выходом на государственную границу.