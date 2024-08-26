Утром 6 августа формирования вооруженных сил Украины предприняли попытку захвата участка территории Суджанского района, который входит в состав Курской области. Как докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, российские военные остановили дальнейшее продвижение украинских войск. Он также заявил, что операция должна закончиться разгромом врага и выходом на государственную границу.