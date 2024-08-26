Зеленский заявил о множестве повреждений энергетической инфраструктуры Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в некоторых регионах. По его словам, взрывы фиксировались в 15 украинских областях. Компания «Укрэнерго» вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.