Зеленский заявил о множестве повреждений энергетической инфраструктуры Украины

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
«Много повреждений в энергетике. Везде, где есть отключения электричества, идут восстановительные работы», — сказал Зеленский.
По его словам, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в некоторых регионах. По его словам, взрывы фиксировались в 15 украинских областях. Компания «Укрэнерго» вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.