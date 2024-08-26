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Зеленский заявил о множестве повреждений энергетической инфраструктуры Украины

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении многих объектов энергетической инфраструктуры страны.

Источник: AFP 2023

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Много повреждений в энергетике. Везде, где есть отключения электричества, идут восстановительные работы», — сказал Зеленский.

По его словам, ремонтные бригады будут работать круглосуточно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в некоторых регионах. По его словам, взрывы фиксировались в 15 украинских областях. Компания «Укрэнерго» вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.

энергетика