На Омском нефтезаводе произошел крупный пожар

Сегодня, в 14:45 на пульт 02 поступило сообщение о крупном пожаре на Омском нефтезаводе. По сообщениям в соцсетях мощный хлопок был слышен не только в Нефтяниках, но по всему Советскому округу и на Левом берегу.
«Ощущался сильный толчок и холопок, я боялась, что дом сейчас рухнет!», — рассказала «КП-Омск» читательница из Лукьяновки".
По неофициальной информации, на нефтезаводе загорелась установка первичной перегонки нефти. Как сообщили в МЧС по Омской области, площадь пожара составила 1000 кв. метров. На месте работают 7 единиц техники и 27 человек личного состава.
«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ОНПЗ.
По неподтвержденной пока информации, в результате ЧП пострадали пять человек. Информация уточняется.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, пострадавших двое. В пресс-службе предприятия уточнили, что угрозы их жизни нет.