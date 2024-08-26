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На Омском нефтезаводе произошел крупный пожар

Причины возгорания пока неизвестны.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в 14:45 на пульт 02 поступило сообщение о крупном пожаре на Омском нефтезаводе. По сообщениям в соцсетях мощный хлопок был слышен не только в Нефтяниках, но по всему Советскому округу и на Левом берегу.

«Ощущался сильный толчок и холопок, я боялась, что дом сейчас рухнет!», — рассказала «КП-Омск» читательница из Лукьяновки".

По неофициальной информации, на нефтезаводе загорелась установка первичной перегонки нефти. Как сообщили в МЧС по Омской области, площадь пожара составила 1000 кв. метров. На месте работают 7 единиц техники и 27 человек личного состава.

«Возгорание на Омском НПЗ под контролем. Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ОНПЗ.

По неподтвержденной пока информации, в результате ЧП пострадали пять человек. Информация уточняется.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, пострадавших двое. В пресс-службе предприятия уточнили, что угрозы их жизни нет.