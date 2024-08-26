«Поссорились из-за бутылки с водой»: 8-летнего мальчика побили сверстники в Бурятии

В городе Гусиноозерск, на детской площадке, четыре мальчика в возрасте от семи до девяти лет начали ругаться из-за бутылки с водой. Но словесной перепалкой все не кончилось, началась драка. Полицейские узнали об этом при просмотре видеоролика в социальных сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Бурятии.
Виновных попросту не нашли, так как ссора началась по инициативе двух сторон. Но известно, что восьмилетний ребенок во время драки получил травмы.
— Опрошены мальчик и его мама, узнавшая о случившемся от сына, а также еще шесть детей, которые были во дворе дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас пострадавший ребенок в сопровождении мамы отправится на экспертизу, где снимут побои. Как только станет что-то понятно, в полиции примут решение как именно стоит поступить с виновными и их родителями.
На данный момент известно, что у мальчика нет синяков и ссадин, которые видно невооруженным глазом. Также никто из детей или их родителей не состоит на учете в ПДН.