«Поссорились из-за бутылки с водой»: 8-летнего мальчика побили сверстники в Бурятии

В городе Гусиноозерск, на детской площадке, четыре мальчика в возрасте от семи до девяти лет начали ругаться из-за бутылки с водой. Но словесной перепалкой все не кончилось, началась драка. Полицейские узнали об этом при просмотре видеоролика в социальных сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Бурятии.