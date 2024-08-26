Уралец отдан под суд за гибель мужчины и женщины в ДТП

В Краснотурьинске Свердловской области под суд отдан водитель машины «Лада Приора 217230», обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель мужчины и женщины. Об этом сообщает облпрокуратура.
По версии следствия, еще 7 ноября 2023 года утром «Лада Приора 217230» выехала при обгоне на встречную полосу. И там на скорости более 90 км/ч. столкнулась с «Hyundai Solaris».
Водитель последней погиб на месте. А его пассажирка скончалась в больнице 13 ноября.
Обвиняемому грозит семь лет колонии. Уголовное дело уже ушло в суд.