Карты, фишки, дневник должников: В колони под Ростовом заключенный организовал казино

Под Ростовом в исправительной колонии № 14 в Новочеркасске обнаружили, что один из заключенных организовал подпольное казино для арестантов. В комнате для сна мужчина, по словам источник издания в правоохранительных органах региона, хранил все принадлежности для игр и, собственно, устраивал незаконные встречи картежников.
Об организаторе казино известно, что он попал в тюрьму в конце 2022 года. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за кражу.
При обысках в колонии силовики нашли игральные карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы. Кстати, данные всех игроков мужчина тщательно записывал в тетрадку. Там он помечал, кто и сколько денег проиграл в его казино, не менее скрупулезно вносились и данные должников.
— Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», — прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.
Если дело дойдет до суда и вину признают, мужчине могут на четыре года увеличить срок.