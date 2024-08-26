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Карты, фишки, дневник должников: В колони под Ростовом заключенный организовал казино

В ростовской колонии осужденный открыл подпольной казино.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом в исправительной колонии № 14 в Новочеркасске обнаружили, что один из заключенных организовал подпольное казино для арестантов. В комнате для сна мужчина, по словам источник издания в правоохранительных органах региона, хранил все принадлежности для игр и, собственно, устраивал незаконные встречи картежников.

Осужденный устраивал в колонии подпольные азартные игры Дмитрий Ахмадуллин

Об организаторе казино известно, что он попал в тюрьму в конце 2022 года. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за кражу.

При обысках в колонии силовики нашли игральные карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы. Кстати, данные всех игроков мужчина тщательно записывал в тетрадку. Там он помечал, кто и сколько денег проиграл в его казино, не менее скрупулезно вносились и данные должников.

— Следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», — прокомментировали в пресс-службе донской ФСБ.

Если дело дойдет до суда и вину признают, мужчине могут на четыре года увеличить срок.