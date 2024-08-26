Карты, фишки, дневник должников: В колони под Ростовом заключенный организовал казино

При обысках в колонии силовики нашли игральные карты, фишки, мобильный телефон, сим-карты и другие предметы. Кстати, данные всех игроков мужчина тщательно записывал в тетрадку. Там он помечал, кто и сколько денег проиграл в его казино, не менее скрупулезно вносились и данные должников.