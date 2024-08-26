Глава Еланского района рассказал об обстановке после падения БПЛА

Как сообщил районный глава Дмитрий Литвинов в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал в селе Бабинкино Дубовского сельского поселения, повредив жилой дом и сарай. Второй беспилотник попал в пустой склад для хранения сельхозпродукции в хуторе Хвощинка Морецкого поселения.