Глава Еланского района рассказал об обстановке после падения БПЛА

В понедельник, 26 августа, около 4 часов утра на территории Еланского района Волгоградской области упали обломки 2 сбитых ПВО беспилотников.
Как сообщил районный глава Дмитрий Литвинов в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал в селе Бабинкино Дубовского сельского поселения, повредив жилой дом и сарай. Второй беспилотник попал в пустой склад для хранения сельхозпродукции в хуторе Хвощинка Морецкого поселения.
В обоих населенных пунктах никто не погиб и не пострадал.
В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Районная администрация приняла необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий происшествия.