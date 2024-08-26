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Глава Еланского района рассказал об обстановке после падения БПЛА

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия.

В понедельник, 26 августа, около 4 часов утра на территории Еланского района Волгоградской области упали обломки 2 сбитых ПВО беспилотников.

Как сообщил районный глава Дмитрий Литвинов в своем телеграм-канале, один из БПЛА упал в селе Бабинкино Дубовского сельского поселения, повредив жилой дом и сарай. Второй беспилотник попал в пустой склад для хранения сельхозпродукции в хуторе Хвощинка Морецкого поселения.

В обоих населенных пунктах никто не погиб и не пострадал.

В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Районная администрация приняла необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий происшествия.