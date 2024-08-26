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Пилотов пяти самолетов ослепили лазером при посадке в петербургском аэропорту

Неизвестный в течение 15 минут ослепил лазером пилотов пяти самолетов. Воздушные судна заходили на посадку в Пулково, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

«Неизвестный джедай навел суеты 24 августа в одиннадцатом часу ночи. Сразу несколько самолетов российских авиакомпаний, заходивших друг за другом на посадку в Пулково на ВПП-28Л, попали под действие его лазера», — говорится в паблике.

Первыми об ослеплении зеленым лучом доложили пилоты Airbus А320 авиакомпании «Россия» — борт прибыл из Стамбула. Командир сообщил диспетчерам, что «излучение было импульсного типа в течение 15 секунд со стороны площади Конституции и Московского шоссе». Аварийную ситуацию пилоты не декларировали и продолжили посадку.

Аналогичную информации доложили авиадиспетчерам еще с четырех бортов. По данным паблика, лазер ослепил экипажи Superjet 100 (авиакомпания «Россия»), которые прилетели из Шереметьево, Мурманска и Домодедово. Последними под действие зеленого луча попали пилоты Airbus А321 (Nordwind), который следовал из Казани.

Отмечается, что освещение лазером не повлияло на посадку: серьезных помех он не создал. Но о случившемся сообщили во все компетентные органы.