Пилотов пяти самолетов ослепили лазером при посадке в петербургском аэропорту

«Неизвестный джедай навел суеты 24 августа в одиннадцатом часу ночи. Сразу несколько самолетов российских авиакомпаний, заходивших друг за другом на посадку в Пулково на ВПП-28Л, попали под действие его лазера», — говорится в паблике.