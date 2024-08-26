На участке М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП приостановили проезд машин

Напомним, речь идет об аварии, произошедшей около 9 утра в Чертковском районе. Там, по неизвестным пока причинам, прямо посреди дороги перевернулся большегруз. Сейчас 11-километровая пробка сохраняется от села Алексеево-Лозовское до хутора Ястребиновский.