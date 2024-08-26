На участке М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП приостановили проезд машин

Проезд машин приостановили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области по ходу движения машин с юга по север. Это произошло после ДТП с участием фуры, сообщили днем 26 августа в региональном управлении Госавтоинспекции.
— Движение временно приостановлено. Направлены эвакуаторы для перемещения транспортного средства с проезжей части, — проинформировали в Госавтоинспекции.
Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, речь идет об аварии, произошедшей около 9 утра в Чертковском районе. Там, по неизвестным пока причинам, прямо посреди дороги перевернулся большегруз. Сейчас 11-километровая пробка сохраняется от села Алексеево-Лозовское до хутора Ястребиновский.