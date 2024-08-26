Число пострадавших в ДТП с фурой под Миассом выросло до трех

Как стало известно из уточненных данных, в машине на тот момент ехали дети — два 13-летних мальчика. По информации Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ребята сидели на заднем сидении и были оба пристегнуты. Мальчики также получили травмы.