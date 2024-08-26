Число пострадавших в ДТП с фурой под Миассом выросло до трех

В аварии, которая произошла сегодня, 26 августа, на трассе М-5 пострадали два ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на 1793 километре магистрали. Напомним, что там кроссовер «EXEED» врезался в большегруз с прицепом, который ехал впереди машины.
Как стало известно из уточненных данных, в машине на тот момент ехали дети — два 13-летних мальчика. По информации Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ребята сидели на заднем сидении и были оба пристегнуты. Мальчики также получили травмы.
Напомним, что первоначально сообщалось об одном пострадавшим — это был водитель машины, которая врезалась в фуру.