В Перми горел склад с магниевой стружкой

Как сообщили «Новостям Перми» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 15:18. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 35 человек личного состава и девять единиц техники.
Когда на место ЧП прибыли первые пожарные подразделения, происходило горение металла (магниевой стружки) внутри здания склада. Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров.
На пожаре никто не погиб и не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 15:43, ликвидировать — в 15:45. Предварительная причина пожара — самовозгорание веществ и материалов.