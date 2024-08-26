Сразу две информации руководство Волгоградской ФСИН назвало фейками

"Информация о том, что в СИЗО-1 массово написали рапорта по собственному желанию не соответствует действительности, — сообщили в УФСИН. Утром 26 августа УФСИН также назвало фейком и информацию о том, что содержавшихся в ИК-19 преступников сотрудники якобы поощряли самогоном.