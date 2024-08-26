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Сразу две информации руководство Волгоградской ФСИН назвало фейками

В ведомстве категорически опровергли информацию об массовом увольнении сотрудников и самогоне в колонии.

Уже второе заявление-опровержение из уст руководства Управления ФСИН РФ по Волгоградской области прозвучало по новостям после захвата заложников в исправительной колонии № 19 Суровикинского района. В ведомстве категорически опровергли информацию о том, что массово уволились сотрудники в СИЗО № 1.

Об этом ранее сообщали телеграм-каналы, один из которых «Остров свободы». И основной причиной массового увольнения сотрудников СИЗО-1 портал назвал якобы «маленькую зарплату, некомплект личного состава, переработки, постоянные проверки, выходящие за рамки службы требования руководства».

"Информация о том, что в СИЗО-1 массово написали рапорта по собственному желанию не соответствует действительности, — сообщили в УФСИН. Утром 26 августа УФСИН также назвало фейком и информацию о том, что содержавшихся в ИК-19 преступников сотрудники якобы поощряли самогоном.