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Двое детей пострадали в ДТП с иномаркой в Крыму

Предварительно, водитель был в утомленном состоянии.

Три человека, среди которых двое несовершеннолетних 2013 и 2021 годов рождения, пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ГИБДД республики.

По предварительным данным, 25-летний водитель на Deo Matiz ехал со стороны Керчи к Крымскому мосту на небезопасной скорости, не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение. Машина опрокинулась. Молодой человек был в утомленном состоянии.

Пострадали три пассажира иномарки — их доставили в медицинское учреждение. Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о последствиях управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Уставший человек дольше концентрирует внимание и медленнее реагирует на внезапные перемены ситуации на дороге.