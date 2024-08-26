Двое детей пострадали в ДТП с иномаркой в Крыму

Три человека, среди которых двое несовершеннолетних 2013 и 2021 годов рождения, пострадали в ДТП в Ленинском районе Крыма, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на ГИБДД республики.
По предварительным данным, 25-летний водитель на Deo Matiz ехал со стороны Керчи к Крымскому мосту на небезопасной скорости, не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение. Машина опрокинулась. Молодой человек был в утомленном состоянии.
Пострадали три пассажира иномарки — их доставили в медицинское учреждение. Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Крыма.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о последствиях управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Уставший человек дольше концентрирует внимание и медленнее реагирует на внезапные перемены ситуации на дороге.