Двое детей пострадали в ДТП с иномаркой в Крыму

По предварительным данным, 25-летний водитель на Deo Matiz ехал со стороны Керчи к Крымскому мосту на небезопасной скорости, не справился с управлением, наехал на металлическое барьерное ограждение. Машина опрокинулась. Молодой человек был в утомленном состоянии.