Киевская ГЭС получила повреждения при взрывах

Оценивая теоретический сценарий разрушения дамбы Киевской ГЭС, глава городской военной администрации Сергей Попко напомнил, что Киевское водохранилище — самое высокое по течению из каскада шести водохранилищ на реке Днепр, объем которого приблизительно равен 3,7 куб км воды. «Объем — колоссальный. С точки зрения исключительно чистой физики, если убрать дамбу, то такая сверхмощная масса воды теоретически способна привести к катастрофическим последствиям не только для Киева, но и многих территорий вдоль русла Днепра», — пояснил он в интервью ТСН.