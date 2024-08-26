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Роспотребнадзор проводит анализ воздуха после возгорания на ОНПЗ

До конца пожар пока не потушен.

Роспотребнадзор приступил к анализу качества атмосферного воздуха после возгорания на Омском нефтезаводе.

«Оперативно лабораторный центр ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области” и Управление Роспотребнадзора по Омской области приступили к работе по контролю атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области», — сообщили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня днем, есть пострадавшие.

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