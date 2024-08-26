Роспотребнадзор проводит анализ воздуха после возгорания на ОНПЗ

«Оперативно лабораторный центр ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области” и Управление Роспотребнадзора по Омской области приступили к работе по контролю атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Омской области», — сообщили в ведомстве.