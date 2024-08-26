В Петербурге мошенники заставили женщину поджечь пять автомобилей

«Причинами преступных действий стали действия мошенников. В конце июля этого года через один из мессенджеров злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, убедили подозреваемую взять кредит на сумму в 1,7 миллиона рублей и перевести деньги на указанные счета. В полицию жительница Калмыкии обращаться не стала. Более того, мошенники продолжили свои манипуляции и вынудили ее под предлогом участия в поимке злоумышленников поджечь автомобили в разных частях города», — прокомментировали в Главке.