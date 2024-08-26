В Петербурге мошенники заставили женщину поджечь пять автомобилей

Тревогу забили жители Красногвардейского района Северной столицы, когда обнаружили сожженные Mercedes на Занаевском проспекте и BMW на Республиканской улице.
На место оперативно выехал патруль и задержал подозреваемую, которой оказалась 46-летняя жительница Калмыкии. Как выяснилось позднее в ходе расследования, аналогичные поджоги она совершила еще в трех районах Санкт-Петербурга — Кировском, Адмиралтейском и Центральном. «Жертвами» стали иномарки Audi A4, Skoda Rapid и Opel Astra.
«Причинами преступных действий стали действия мошенников. В конце июля этого года через один из мессенджеров злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, убедили подозреваемую взять кредит на сумму в 1,7 миллиона рублей и перевести деньги на указанные счета. В полицию жительница Калмыкии обращаться не стала. Более того, мошенники продолжили свои манипуляции и вынудили ее под предлогом участия в поимке злоумышленников поджечь автомобили в разных частях города», — прокомментировали в Главке.
После этого доверчивая женщина купила канистру с бензином и совершила задуманное. Правоохранители сообщили, что если бы не задержание, то поджоги бы продолжились.
В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. На аферистов также завели дело, но уже по статье за мошенничество. Расследование продолжается.