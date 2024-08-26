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В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

ВАРШАВА, 26 авг — РИА Новости. Оперативный командующий вооруженными силами Польши генерал Иачей Клиш заявил, что в воздушное пространство страны, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат, его цитирует агентство РАР.

Источник: Reuters

«На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце», — сказал Клиш.

В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что летательный аппарат «пересек границу Польши в районе города Червоноград» Львовской области Украины. Военные считают, что речь идет не о ракете.

«Вероятнее всего это не ракета. В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата», — говорится в сообщении.

В понедельник утром польские военные сообщили, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине.