В Польше заявили о нарушении воздушного пространства беспилотником

«На территорию Польши, вероятно, влетел беспилотный летательный аппарат. Вероятно, он находится на территории гмины Тышовце», — сказал Клиш.
В свою очередь оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что летательный аппарат «пересек границу Польши в районе города Червоноград» Львовской области Украины. Военные считают, что речь идет не о ракете.
«Вероятнее всего это не ракета. В настоящее время ведутся поиски летательного аппарата», — говорится в сообщении.
В понедельник утром польские военные сообщили, что авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо из-за якобы действий РФ на Украине.