Подросток сорвался со второго этажа «заброшки» в Искитиме

— В городе Искитиме есть расселенные дома. Жители давно переехали в новостройки, а сами дома стоят, растаскиваются мародерами. Здания постепенно становятся не просто аварийными, а уже опасными, потому что там кирпичи, битое стекло, прочий строительный мусор. Дом, в котором все произошло — это трехэтажная заброшка. Ни окон, ни дверей, там просто остов здания уже. Конечно, детям интересно там полазить, и они туда лезут и лезут. Охраны никакой нет, как и ограждения, хотя с ним уже проще было, — так обрисовал «Прецеденту» сложившуюся ситуацию искитимский общественник Артем Фролов.