Подросток сорвался со второго этажа «заброшки» в Искитиме

Прокуратура Новосибирской области 26 августа начала проверку обстоятельств падения подростка со второго этажа заброшенного здания в Искитиме.
— Аварийный дом по адресу был расселен, однако не была обеспечена консервация объекта, что повлекло беспрепятственный доступ граждан, в том числе несовершеннолетних, на территорию объекта. В результате этого несовершеннолетние дети проникли на территорию расселенного дома, где в ходе игры упал и получил травмы мальчик 2012 года рождения, — отметили в прокуратуре.
Инцидент произошел 25 августа. По рассказам очевидцев подросток в возрасте 13−15 лет выпал из окна второго этажа расселенного аварийного дома, который располагается по ул. Карла Маркса, 3а. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего госпитализировали с переломом ключицы. По имеющейся информации, его жизни ничего не угрожает.
Жители Искитима и общественники давно обеспокоены тем, что опасные постройки годами не сносятся и при этом стоят не огороженные, привлекая внимание детей и подростков.
— В городе Искитиме есть расселенные дома. Жители давно переехали в новостройки, а сами дома стоят, растаскиваются мародерами. Здания постепенно становятся не просто аварийными, а уже опасными, потому что там кирпичи, битое стекло, прочий строительный мусор. Дом, в котором все произошло — это трехэтажная заброшка. Ни окон, ни дверей, там просто остов здания уже. Конечно, детям интересно там полазить, и они туда лезут и лезут. Охраны никакой нет, как и ограждения, хотя с ним уже проще было, — так обрисовал «Прецеденту» сложившуюся ситуацию искитимский общественник Артем Фролов.
Артем Фролов полагает, что на опасные дома со свободным доступом должны обратить внимание правоохранители. Общественник также отметил, что вся прилегающая к дому на Маркса территория небезопасна.