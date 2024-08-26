«Выше нормы в 9 раз!»: в 8 селах под Новосибирском вода оказалась отравлена мышьяком — что теперь будет с людьми

В Новосибирской области жители нескольких сел долгие годы пили воду, отравленную мышьяком. Опасный химикат был не только в воде из-под крана, но и из колонок. МУП «Единый расчетный центр» Коченевского района с 2020 года не контролировал, что подает в дома селянам.
В СЕЛА ВЕЗУТ ВОДУ ИЗ НОВОСИБИРСКА.
Две недели назад сообщалось о ситуации в селе Целинное. Районный прокурор тогда подал иск в суд по результатам проверки Роспотребнадзора — выяснилось, что по трубам бежит вода, содержание мышьяка в которой в 4 раза превышает норму. После специалисты взяли на пробу воду еще из нескольких скважин близлежащих сел. Оказалось, что в некоторых мышьяка больше нормы почти в 9 раз!
Больше всего тяжелого металла — в селе Федосиха и посёлке Малореченка. Теперь для жителей организовали подвоз чистой воды в цистернах.
— Воду везут из Новосибирска, с «Горводоканала». Один раз в день, в 15.30. Воду из центрального водопровода рекомендуют использовать только для сельскохозяйственных нужд, — рассказали КП-Новосибирск в Целинном сельсовете.
В Федосихинском сельсовете сообщили, что на скважины в течение двух месяцев будут установлены системы водоочистки.
ЧТО БУДЕТ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПИЛИ ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ.
Согласно СанПиН 1.2.3685−21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, составляет ПДК мышьяка в воде составляет 0,05 мг на литр. Концентрация, обнаруженная в скважинах, далека от сильно токсичной (5−50 мг), но все равно наносит вред организму.
— Мышьяк обладает токсическим воздействием, в первую очередь, на нервную систему, систему кроветворения. При хроническом отравлении человек не умрет, но продолжительность его жизни существенно сократится, спровоцирует развитие и обострение сердечно-сосудистых заболеваний, вегето-сосудистой дистонии. Мышьяк также является канцерогеном и может привести к раковым заболеваниям, — объяснил КП-Новосибирск кандидат медицинских наук Яков Новоселов.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
Что может грозить поставщикам зараженной воды.
Следственный комитет России по Новосибирской области сообщил о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 2 года. Однако юрист добавляет — нужно еще выяснить, как химикат попал в воду.
— Природный ли у этого характер — скважина может быть пробита в каком-нибудь месте, где есть породы, содержащие мышьяк. Может, проблема в трубах, в насосе. А может, кто-то, условно говоря, этот металл подсыпал — тогда это будет рассматриваться как диверсия. Пострадавшие жители сел могут подать собственные иски в суд, причем в их случае можно без госпошлины, — сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.