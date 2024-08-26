«Выше нормы в 9 раз!»: в 8 селах под Новосибирском вода оказалась отравлена мышьяком — что теперь будет с людьми

— Природный ли у этого характер — скважина может быть пробита в каком-нибудь месте, где есть породы, содержащие мышьяк. Может, проблема в трубах, в насосе. А может, кто-то, условно говоря, этот металл подсыпал — тогда это будет рассматриваться как диверсия. Пострадавшие жители сел могут подать собственные иски в суд, причем в их случае можно без госпошлины, — сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.