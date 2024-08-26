На юге Волгограда попал в аварию пассажирский автобус из Дагестана

Авария произошла в 05:10 воскресенья. По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса Neoplan, напротив дома № 1 по улице Тюльпановой совершил наезд на стоящий на аварийной сигнализации автомобиль BMW. В результате ДТП двое пассажиров иномарки пришлось доставлять в больницу.