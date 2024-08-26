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На юге Волгограда попал в аварию пассажирский автобус из Дагестана

Стали известны подробности ДТП с автобусом из Дагестана.

Источник: пресс-служба МЧС по Владимирской области

Авария с участием пассажирского автобуса из Дагестана произошла воскресным утром 25 августа, в Кировском районе Волгограда. Столкнулись Neoplan и легковой автомобиль BMW. ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает подробности.

Авария произошла в 05:10 воскресенья. По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса Neoplan, напротив дома № 1 по улице Тюльпановой совершил наезд на стоящий на аварийной сигнализации автомобиль BMW. В результате ДТП двое пассажиров иномарки пришлось доставлять в больницу.

Ранее о происшествии сообщил v1.ru со слов очевидцев. Горожане рассказали, что автобус впечатался в BMW так сильно, что у автомобиля уничтожило багажный отсек.