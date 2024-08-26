На Урале назначена новая дата суда над опекуншей пятилетнего Далера

Рассмотрение дела опекунши пятилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой и ее 21-летнего племянника продолжится в Свердловском облсуде 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Заседание началось 26 августа. На нем меру пресечения в виде содержания под стражей Наумовой продлили до 28 января 2025 года.
Напомним, ранее Наумова заявила журналистам, что не убивала Далера. Якобы это случайно сделал другой человек. Также она отказалась извиняться перед биологическим отцом Далера.
А затем суд закрыл заседание от общественности. Поводом стало опасение, что достоянием публики станут сведения из личной жизни несовершеннолетних.