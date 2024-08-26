Олбани
+17°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у курских населенных пунктов

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как напомнили в ведомстве, продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь Курской области.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный», — говорится в сообщении.