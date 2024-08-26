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В Новосибирске экс-глава Дептранса Васильев не смог оспорить продление ареста

Обвинённый в злоупотреблении полномочиями чиновник находится в СИЗО с 21 марта.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский областной суд в понедельник, 26 августа рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева на решение Дзержинского районного суда о продлении ему ареста. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Напомним, чиновник был задержан в марте текущего года в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочий при строительстве дороги к жилмассиву «Плющихинский».

21 марта Центральный районный суд арестовал Васильева до 20 августа. Защита чиновника пыталась отменить это решение в областном суде, но безуспешно.

15 августа Дзержинский районный суд продлил меру пресечения экс-начальнику департамента до 20 октября.

Адвокат обвиняемого подал в Облсуд апелляционную жалобу и на это решение и просил избрать в отношении Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — сообщили в Судебном департаменте.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что обвинённую во взяточничестве директора школы искусств под Новосибирском отправили под домашний арест.