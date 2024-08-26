В Новосибирске экс-глава Дептранса Васильев не смог оспорить продление ареста

Новосибирский областной суд в понедельник, 26 августа рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева на решение Дзержинского районного суда о продлении ему ареста. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.