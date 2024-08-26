В Новосибирске экс-глава Дептранса Васильев не смог оспорить продление ареста

Новосибирский областной суд в понедельник, 26 августа рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева на решение Дзержинского районного суда о продлении ему ареста. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.
Напомним, чиновник был задержан в марте текущего года в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочий при строительстве дороги к жилмассиву «Плющихинский».
21 марта Центральный районный суд арестовал Васильева до 20 августа. Защита чиновника пыталась отменить это решение в областном суде, но безуспешно.
15 августа Дзержинский районный суд продлил меру пресечения экс-начальнику департамента до 20 октября.
Адвокат обвиняемого подал в Облсуд апелляционную жалобу и на это решение и просил избрать в отношении Васильева меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Новосибирский областной суд по итогу апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — сообщили в Судебном департаменте.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что обвинённую во взяточничестве директора школы искусств под Новосибирском отправили под домашний арест.