Возгорание на Омском НПЗ не повлияет на объемы переработки

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Возгорание на Омском НПЗ «Газпром нефти» не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей, сообщила пресс-служба предприятия.
Ранее в понедельник на Омском НПЗ «Газпром нефти» произошло возгорание технологического оборудования, оно «под контролем», завод работает штатно, сообщала пресс-служба. Известно о двоих пострадавших, им была оказана помощь на месте.
«Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия», — говорится в сообщении пресс-службы Омского НПЗ.