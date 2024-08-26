Олбани
+19°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У детского лагеря под Новосибирском произошел пожар

ЧП случилось за территорией учреждения.

Деревянное здание сгорело рядом с детским лагерем «Березка» в селе Плотниково. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате случившегося никто не пострадал, огонь не перекинулся на соседние дома.

— Угрозы распространения огня не было. Пожарные ликвидировали открытое горение за 40 минут, — уточнили в ведомстве в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.

Ранее Telegram-канал «АСТ-24» писал, что сгоревшее здание было заброшено. Однако в МЧС эти данные не смогли подтвердить.

Ранее стало известно, что под Новосибирском загорелись четыре дачи на нескольких улицах. ЧП произошло в мае в СНТ «Строитель». Кроме того, огонь охватил бани.

пожары