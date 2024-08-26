У детского лагеря под Новосибирском произошел пожар

Деревянное здание сгорело рядом с детским лагерем «Березка» в селе Плотниково. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, в результате случившегося никто не пострадал, огонь не перекинулся на соседние дома.
— Угрозы распространения огня не было. Пожарные ликвидировали открытое горение за 40 минут, — уточнили в ведомстве в беседе с корреспондентом КП-Новосибирск.
Ранее Telegram-канал «АСТ-24» писал, что сгоревшее здание было заброшено. Однако в МЧС эти данные не смогли подтвердить.
Ранее стало известно, что под Новосибирском загорелись четыре дачи на нескольких улицах. ЧП произошло в мае в СНТ «Строитель». Кроме того, огонь охватил бани.