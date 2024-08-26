Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине

Местные власти и СМИ сообщили прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.