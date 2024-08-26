Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине

«Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях», — отметили в ведомстве.
Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.
«Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — подчеркнули в Минобороны.
В понедельник утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса соседней страны.
Взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.
Местные власти и СМИ сообщили прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары нанесли как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. «Украинские железные дороги» сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
Кроме того, местные власти в разных регионах сообщали о поражении промышленных и энергетических объектов.
В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.