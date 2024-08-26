Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН

Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.