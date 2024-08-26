Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19, подтвердила ФСИН

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Волгоградское управление ФСИН подтвердило, что осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19, ведомство сообщит матери о его местонахождении, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСИН РФ.
«Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке», — отметили в ведомстве.
Ранее мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который, как считалось, мог быть причастен к захвату заложников в колонии, заявила РИА Новости, что на распространенных в сети видеокадрах ее сына нет, через два месяца он должен выйти на свободу, и теперь женщина хочет получить информацию о его местонахождении.
В минувшую пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.