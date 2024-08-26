Отражение атак и удары по резервам. Что известно о ситуации в Курской области

Российские военные за сутки отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении Кремяного, Малой Локни и Нечаева, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских резервов в 16 населенных пунктах Сумской области.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Потери ВСУ
За сутки ВСУ потеряли более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Всего за время боевых действий потери противника составили более 6 200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одна MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Эвакуация жителей
МЧС и волонтеры помогли воссоединиться 330 семьям эвакуированных из приграничных районов Курской области, сообщил замдиректора департамента информационной политики ведомства Артем Шаров.
Свыше 11,5 тыс. эвакуированных находятся в пунктах временного размещения (ПВР).
За сутки из приграничных районов эвакуировали почти 1 тыс. человек.
Дистанционный формат обучения
Дистанционное обучение в школах расширили на 11 муниципальных образований Курской области, сообщила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.
Такой формат будет использоваться в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также Льгове, Курске и Курчатове.