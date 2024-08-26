Отражение атак и удары по резервам. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий потери противника составили более 6 200 военнослужащих, 73 танка, 33 боевые машины пехоты, 61 бронетранспортер, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одна MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.