Росприроднадзор начал проверку после пожара на мусорном полигоне под Воронежем

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора организовало проверку по факту возгорания мусора на полигоне в селе Бабяково Новоусманского района. Об этом рассказали в ведомстве 26 августа.
Напомним, сегодня утром местные жители начали жаловаться на невыносимую вонь от горящего полигона ТКО. Он принадлежит ООО «Поэтро-Полигон». Экологи выехали на место происшествия.
Специалисты филиала ЦЛАТИ по Воронежской области отобрали пробы воздуха в районе возгорания, чтобы оценить влияние концентраций загрязняющих веществ.
— Ситуация находится на контроле управления, — подытожили в Росприроднадзоре.
Кстати, ранее уже были аналогичные ситуации с возгоранием на полигоне. В 2024 году он полыхал дважды — в апреле и июне. ООО «Поэтро-Полигон» выдавалось предостережение о недопустимости нарушений. Однако, меры, судя по всему, были проигнорированы.