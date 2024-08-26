Росприроднадзор начал проверку после пожара на мусорном полигоне под Воронежем

Кстати, ранее уже были аналогичные ситуации с возгоранием на полигоне. В 2024 году он полыхал дважды — в апреле и июне. ООО «Поэтро-Полигон» выдавалось предостережение о недопустимости нарушений. Однако, меры, судя по всему, были проигнорированы.