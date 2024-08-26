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Росприроднадзор начал проверку после пожара на мусорном полигоне под Воронежем

В этом году он полыхает уже в третий раз.

Источник: управление Росприроднадзора

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора организовало проверку по факту возгорания мусора на полигоне в селе Бабяково Новоусманского района. Об этом рассказали в ведомстве 26 августа.

Напомним, сегодня утром местные жители начали жаловаться на невыносимую вонь от горящего полигона ТКО. Он принадлежит ООО «Поэтро-Полигон». Экологи выехали на место происшествия.

Специалисты филиала ЦЛАТИ по Воронежской области отобрали пробы воздуха в районе возгорания, чтобы оценить влияние концентраций загрязняющих веществ.

— Ситуация находится на контроле управления, — подытожили в Росприроднадзоре.

Кстати, ранее уже были аналогичные ситуации с возгоранием на полигоне. В 2024 году он полыхал дважды — в апреле и июне. ООО «Поэтро-Полигон» выдавалось предостережение о недопустимости нарушений. Однако, меры, судя по всему, были проигнорированы.

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