В Пермском крае окончен поиск загадочно исчезнувшей женщины

Поиск женщины, загадочно исчезнувшей в Пермском крае, окончен, сообщила сайту perm.aif.ru дочь пропавшей.
Речь идёт о женщине, которая исчезла в Прикамье 21 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что о пропаже 50-летней женщины стало известно 25 августа после публикации в соцсети «ВКонтакте». В сообщении было сказано, что жительница Пермского края исчезла по пути домой из Ижевска. Как рассказала perm.aif.ru дочь пропавшей Юлия, женщина сообщила дочери, что вернулась в родной город и перестала выходить на связь.
В ГУ МВД региона рассказали, что заявление о пропаже женщины было принято 24 августа. В ведомстве подтвердили perm.aif.ru, что поиски продолжаются.
Днём 26 августа дочь пропавшей сообщила, что женщина найдена живой. Пропавшую заметил в автобусе молодой человек, который до этого видел публикацию о её пропаже. После этого молодой человек написал Юлии и рассказал, что её мама едет на вокзал в Чайковском.
«Мама нашлась, едет на вокзал. Не передать словами, как я счастлива!» — поделилась девушка корреспонденту сайта perm.aif.ru.
Сейчас поиски женщины успешно завершены.