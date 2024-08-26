В Пермском крае окончен поиск загадочно исчезнувшей женщины

Речь идёт о женщине, которая исчезла в Прикамье 21 августа. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что о пропаже 50-летней женщины стало известно 25 августа после публикации в соцсети «ВКонтакте». В сообщении было сказано, что жительница Пермского края исчезла по пути домой из Ижевска. Как рассказала perm.aif.ru дочь пропавшей Юлия, женщина сообщила дочери, что вернулась в родной город и перестала выходить на связь.