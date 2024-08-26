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Глава минздрава Омской области рассказал о пострадавших на нефтезаводе

Информация была озвучена в телеграм-канале «Минздрав55».

В своем обращении руководитель министерства здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов отметил, что находится в БСМП-1 и лично контролирует работу всех экстренных медслужб.

Ранее стало известно о том, что именно в БСМП-1 доставили пострадавших во время взрыва на омском нефтезаводе, который произошел в понедельник, 26 августа, около 15.00.

Глава минздрава Омской области Дмитрий Маркелов заявил, что «весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех», — отметил Дмитрий Анатольевич.

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