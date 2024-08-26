Глава минздрава Омской области рассказал о пострадавших на нефтезаводе

В своем обращении руководитель министерства здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов отметил, что находится в БСМП-1 и лично контролирует работу всех экстренных медслужб.
Ранее стало известно о том, что именно в БСМП-1 доставили пострадавших во время взрыва на омском нефтезаводе, который произошел в понедельник, 26 августа, около 15.00.
Глава минздрава Омской области Дмитрий Маркелов заявил, что «весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех», — отметил Дмитрий Анатольевич.