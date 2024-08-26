В Москве задержали директора департамента Минэнерго

«Инцидент произошел накануне на Фрунзенской набережной. Курьер на служебной машине ехал по дороге, когда ему навстречу вышла пара. Мужчине не понравилось поведение курьера за рулем, якобы машина передвигалась по внутридворовой территории с превышением допустимой скорости. В связи с этим он бросил в сторону автомобиля бутылку с шампанским, которая разбила стекло со стороны водительского сиденья. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев», — сказал собеседник агентства.