Пострадавших работников Омского нефтезавода доставили в БСМП-1

Пострадавших при пожаре на ОНПЗ доставили в БСМП-1. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
По поручению губернатора Виталия Хоценко он выехал в медучреждение и контролирует процесс оказания помощи.
«Весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех экстренных медицинских служб», — сообщил министр в своем телеграмм-канале.
Напомним, пожар на территории предприятия случился сегодня днем. Известно о двух пострадавших.