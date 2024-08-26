Олбани
+19°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавших работников Омского нефтезавода доставили в БСМП-1

На место выехал министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавших при пожаре на ОНПЗ доставили в БСМП-1. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.

По поручению губернатора Виталия Хоценко он выехал в медучреждение и контролирует процесс оказания помощи.

«Весь персонал медучреждения находится на своих местах и оперативно оказывает необходимую медицинскую помощь. Координирую лично работу всех экстренных медицинских служб», — сообщил министр в своем телеграмм-канале.

Напомним, пожар на территории предприятия случился сегодня днем. Известно о двух пострадавших.