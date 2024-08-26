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ФСИН подтвердила, что Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19

Осужденный Темур Хусинов, который отбывал срок в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, не участвовал в захвате заложников 23 августа, сообщила пресс-служба ФСИН.

Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Ранее сегодня, 26 августа, мать Хусинова заявила, что на распространенных в интернете кадрах захвата ИК-19 ее сына нет.

«Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа 2024 года. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке», — приводят ТАСС и «РИА Новости» сообщение ФСИН.

Темур Хусинов значился в ориентировках на предполагаемых участников захвата заложников, которые появились в Telegram-каналах спустя несколько часов после происшествия. Их имена и подробности уголовных дел опубликовал ТАСС. В числе захватчиков помимо Темура Хусинова назывались Рамзиндин Тошев, Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон. Telegram-канал Baza писал, что Тошев и Хусинов попали в ориентировки по ошибке.