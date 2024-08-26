ФСИН подтвердила, что Хусинов не участвовал в захвате заложников в ИК-19

Темур Хусинов значился в ориентировках на предполагаемых участников захвата заложников, которые появились в Telegram-каналах спустя несколько часов после происшествия. Их имена и подробности уголовных дел опубликовал ТАСС. В числе захватчиков помимо Темура Хусинова назывались Рамзиндин Тошев, Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон. Telegram-канал Baza писал, что Тошев и Хусинов попали в ориентировки по ошибке.