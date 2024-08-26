В пожаре на Омском НПЗ пострадали семь человек

«По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы 7 человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов. С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое», — написал губернатор.
Также Виталий Хоценко подтвердил, что пожар на заводе пока не потушен, на месте работают пожарные бригады.
Напомним, сообщение о возгорании на предприятии поступило в МЧС в 14:45.
Как сообщили в пресс-службе ОНПЗ, пострадавшие получат необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья.