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В пожаре на Омском НПЗ пострадали семь человек

Появилась официальная информация о пострадавших в пожаре на ОНПЗ. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, госпитализированы семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

«По уточненным данным в результате инцидента госпитализированы 7 человек. Все доставлены в БСМП-1. На месте работает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Анатольевич Маркелов. С каждым пострадавшим работают врачи, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое», — написал губернатор.

Также Виталий Хоценко подтвердил, что пожар на заводе пока не потушен, на месте работают пожарные бригады.

Напомним, сообщение о возгорании на предприятии поступило в МЧС в 14:45.

Как сообщили в пресс-службе ОНПЗ, пострадавшие получат необходимую помощь. Сотрудники застрахованы по корпоративной программе добровольного медицинского страхования и программе страхования жизни и здоровья.