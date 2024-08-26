В пожаре на Омском НПЗ пострадали семь человек

Появилась официальная информация о пострадавших в пожаре на ОНПЗ. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, госпитализированы семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.