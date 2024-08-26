После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело

ОМСК, 26 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе, где пострадали несколько сотрудников, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный хлопок, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, предприятие сообщало, что двоим пострадавшим помощь оказана на месте.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ “Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. По предварительным данным, автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования, пострадало несколько работников предприятия, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.
К тушению пожара от МЧС России привлечены 52 человека и 15 единиц техники. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что ситуация с возгоранием на Омском нефтеперерабатывающем заводе находится под контролем, устанавливаются причины инцидента.
Омский НПЗ принадлежит «Газпром нефти», это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода — более 21 миллиона тонн нефти.