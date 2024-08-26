После пожара на Омском НПЗ возбудили уголовное дело

Около 15:00 (12:00 мск) в районе Нефтяников в Омске раздался сильный хлопок, который было слышно в нескольких других частях города. Как выяснилось, произошло возгорание на одной из установок Омского НПЗ. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров, предприятие сообщало, что двоим пострадавшим помощь оказана на месте.