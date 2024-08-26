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Развожаев заявил о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе

В Севастополе зафиксирован сбой в подаче электроэнергии.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Предварительно, причиной сбоя стало аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы.

Отключены потребители районов Балаклавы, б. Казачья, б. Стрелецкая, б. Камышовая, частично центр города, пр. Победы, с. Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье.

Специалисты занимаются восстановлением электричества. Ориентировочно, на это уйдет 2 часа.

Ранее в ГУП РК «Крымэнерго» сообщали, что Ялты частично осталась без света. Электричества не также в Массандре, Зерновом Сакского района, Абрикосовке, Бабенково, Кринички, Матросовке Кировского района, Новом мире, Родниковом, Курганном Симферопольского района.

ЖКХ