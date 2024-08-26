Развожаев заявил о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе

Ранее в ГУП РК «Крымэнерго» сообщали, что Ялты частично осталась без света. Электричества не также в Массандре, Зерновом Сакского района, Абрикосовке, Бабенково, Кринички, Матросовке Кировского района, Новом мире, Родниковом, Курганном Симферопольского района.