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Семь человек пострадали во время взрыва на ОНПЗ в Омске

Взрыв на омском нефтезаводе произошел в понедельник, 26 августа.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что во время взрыва на омском нефтезаводе пострадали семь человек. По словам главы региона, сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все пострадавшие во время взрыва люди госпитализированы в БСМП-1, где ситуацию координирует лично министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

Губернатор также сообщил, что врачи работают с каждым пострадавшим, все получают необходимую медпомощь. Один из пострадавших получил очень серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «АиФ в Омске» писал о том, что по факту возгорания на нефтезаводе возбуждено уголовное дело.