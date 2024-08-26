Семь человек пострадали во время взрыва на ОНПЗ в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что во время взрыва на омском нефтезаводе пострадали семь человек. По словам главы региона, сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все пострадавшие во время взрыва люди госпитализированы в БСМП-1, где ситуацию координирует лично министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.