В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

«По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал Развожаев в Telegram-канале.
По его данным, были отключены потребители в районе Балаклавы, Казачьей, Стрелецкой и Камышовой бухт, в центре Севастополя на проспекте Победы, а также в селах Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.
Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа, уточнил глава региона.
В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что ситуация произошла из-за нарушения частотного режима за пределами края, которое было вызвано работой противоаварийной автоматики. Сбой затронул юг Приморья, в том числе и Владивосток.
Подачу электроэнергии полностью восстановили до конца суток.