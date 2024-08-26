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В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии

В Севастополе произошел сбой в подаче электроэнергии, сообщил 26 августа губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — написал Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, были отключены потребители в районе Балаклавы, Казачьей, Стрелецкой и Камышовой бухт, в центре Севастополя на проспекте Победы, а также в селах Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое и Черноречье.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения Севастополя. Ориентировочно им потребуется два часа, уточнил глава региона.

В Приморском крае 16 августа произошло массовое отключение электроэнергии. Дальневосточная распределительная сетевая компания сообщила, что ситуация произошла из-за нарушения частотного режима за пределами края, которое было вызвано работой противоаварийной автоматики. Сбой затронул юг Приморья, в том числе и Владивосток.

Подачу электроэнергии полностью восстановили до конца суток.

энергетика