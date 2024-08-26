«Не успели доехать до больницы»: фельдшеры из Улан-Удэ приняли роды прямо на дому

К счастью, история закончилась хорошо. Профессионалы справились со своей задачей. Как только малыш родился, то закричал, как и большинство младенцев. С ним провели необходимые действия и передали счастливой матери. После этого их забрали в больницу, в удовлетворительном состоянии.