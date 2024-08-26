«Не успели доехать до больницы»: фельдшеры из Улан-Удэ приняли роды прямо на дому

В оперативно-диспетчерский отдел одной из больниц Улан-Удэ 23 августа обратилась 38-летняя женщина. Она сказала врачам, что у нее начали роды. Об этом сообщили в канале скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
На вызов сразу же отправились три фельдшера. Как только они прибыли на место, сразу стало ясно, что до больницы ехать времени нет. Было принято решение действовать оперативно и справляться собственными усилиями.
— Благодаря слаженным действиям квалифицированных сотрудников СМП на свет появился новорожденный мальчик, — пишет пресс-служба скорой помощи.
К счастью, история закончилась хорошо. Профессионалы справились со своей задачей. Как только малыш родился, то закричал, как и большинство младенцев. С ним провели необходимые действия и передали счастливой матери. После этого их забрали в больницу, в удовлетворительном состоянии.