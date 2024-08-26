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Пострадавшим при пожаре в Пролетарске пообещали компенсацию

Пострадавшим во время пожара в Пролетарске Ростовской области выплатят компенсацию.

Об этом сообщили в местной администрации 26 августа.

Чиновники готовят документы для единовременных выплат каждому из потерпевших в размере 15 тысяч. Владельцам домов, которые полностью сгорели полагается еще 150 тысяч рублей. А тем, чье жилище частично уцелело, — 75 тысяч рублей.

Официально выплаты положены семи семьям. Речь идет о 21 человеке, в том числе — пяти детях.

Напомним, что 23 августа в городе Пролетарске Ростовской области около 20:00 начался крупный ландшафтный пожар. Сначала загорелся камыш, следом за ним и поле. Огонь стремительно разгорался и позже перекинулся на жилой сектор. В результате чего полностью сгорели 3 дома и 5 — частично.

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