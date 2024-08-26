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В Москве осудили двух женщин, испортивших памятник Жукову

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Николаевой В. Н. и Лысенковой А. В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — рассказал собеседник агентства.

Изначально Тверской суд поместил обвиняемых в СИЗО, однако вскоре меру пресечения изменили на домашний арест.

Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР».

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

архитектура