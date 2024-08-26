В Москве осудили двух женщин, испортивших памятник Жукову

«Николаевой В. Н. и Лысенковой А. В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы, наказание заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% заработной платы», — рассказал собеседник агентства.
Изначально Тверской суд поместил обвиняемых в СИЗО, однако вскоре меру пресечения изменили на домашний арест.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР».
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.