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Пожарные локализовали возгорание на Омском нефтезаводе

Площадь пожара сократилась до 150 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о локализации пожара на Омском НПЗ. Площадь пожара сократилась с 1000 кв. метров до 150 кв. метров.

Борьба с огнем пока продолжается — установку, где произошел взрыв, продолжают заливать пеной.

Напомним, пожар на нефтезаводе начался сегодня в 14:45. На месте работают 7 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате ЧП пострадали 7 человек. Они госпитализированы в БСМП-1.

Как добавили в пресс-службе ОНПЗ, предприятие работает в штатном режиме. Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.

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