Пожарные локализовали возгорание на Омском нефтезаводе

В ГУ МЧС по Омской области сообщили о локализации пожара на Омском НПЗ. Площадь пожара сократилась с 1000 кв. метров до 150 кв. метров.
Борьба с огнем пока продолжается — установку, где произошел взрыв, продолжают заливать пеной.
Напомним, пожар на нефтезаводе начался сегодня в 14:45. На месте работают 7 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате ЧП пострадали 7 человек. Они госпитализированы в БСМП-1.
Как добавили в пресс-службе ОНПЗ, предприятие работает в штатном режиме. Возгорание технологического оборудования на Омском НПЗ не повлияет на его производственную программу, план по переработке будет выполнен за счет дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия.