В Уфе мужчине дали 9 лет колонии за убийство знакомого и кражу его имущества

8 марта этого года в квартире в микрорайоне «Дема» во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого гость нанес хозяину жилища несколько ударов ножом в область туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте. Осужденный, чтобы скрыть следы преступления, облил горючей жидкостью диван, где находилось тело потерпевшего, и поджег его. После этого он похитил из квартиры телевизор и сотовый телефон и скрылся с места происшествия.