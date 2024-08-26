Олбани
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе мужчине дали 9 лет колонии за убийство знакомого и кражу его имущества

В Уфе суд признал мужчину виновным в совершении убийства, умышленном повреждении чужого имущества и краже. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Башкирии.

Источник: Следком Башкирии

8 марта этого года в квартире в микрорайоне «Дема» во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого гость нанес хозяину жилища несколько ударов ножом в область туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте. Осужденный, чтобы скрыть следы преступления, облил горючей жидкостью диван, где находилось тело потерпевшего, и поджег его. После этого он похитил из квартиры телевизор и сотовый телефон и скрылся с места происшествия.

Следственно-оперативные мероприятия позволили установить личность осужденного. Мужчину заключили под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.