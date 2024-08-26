Полковник Ходаренок: силы ПВО Украины при ударе РФ не проявили эффективности

Подобного удара на Украине ожидали уже с момента вторжения ВСУ в Курскую область. Многие аналитики в Киеве приурочивали российский массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) ко Дню независимости Украины и полагали, что он состоится именно в праздничный день. Можно не сомневаться, что все силы и средства ПВО Украины в этот период были приведены в наивысшие степени боевой готовности, но Россия нанесла удар, когда напряжение в ВСУ уже начало спадать.